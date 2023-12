Ricette mediche e accertamenti sanitari: le novità 2024

Cosa prevede il disegno di legge sulla semplificazione delle misure in materia farmaceutica e sanitaria.

Il Governo ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle misure in materia farmaceutica e sanitaria, che introdurrà alcune novità a partire dal 2024.

In tema di salute e agevolazioni sanitarie, ad esempio, il disegno di legge renderà permanente la digitalizzazione delle ricette mediche, per i farmaci a carico del SSN e non. La ricetta elettronica potrà inoltre essere utilizzata in tutta Italia.

Prevista anche la validità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici o con patologie invalidanti.

Nuovo Portale della Disabilità online sul sito INPS 28 Novembre 2023 Sono attese novità e semplificazioni anche per quanto riguarda le persone con disabilità.

L’obiettivo è quello di accelerare e dare tempi certi su autorizzazioni, concessioni, contributi, agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità, ma anche per l’accesso alle prestazioni, ai programmi ai servizi socio-assistenziali, di istruzione, formativi e di inclusione lavorativa.

Si pensa anche a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei è affetto da patologie croniche e invalidanti, limitando gli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti e riducendo gli oneri amministrativi a carico dei familiari che assistono congiunti con disabilità e con patologie croniche o rare.