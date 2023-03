INPS: nuove regole per i ricorsi amministrativi

L’INPS ha approvato il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi: novità sul regime di autotutela e ricorsi.

Lo scorso 18 gennaio l’INPS ha approvato il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi, documento che disciplina le procedure di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano a livello centrale e periferico.

Il nuovo regolamento, che punta a superare le disparità tra le regole sui ricorsi in seguito al trasferimento dall’INPDAP e dall’ENPALS, presenta alcune novità che riguardano soprattutto il regime di autotutela in caso di ricorsi amministrativi.

L’INPS, infatti, sottolinea come sia possibile revocare un atto in autotutela anche se è stato già impugnato, come si legge nel regolamento:

Dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase della sua procedimentalizzazione, l’Istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, procede in autotutela, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato.

Per quanto riguarda i termini di presentazione del ricorso, rimane valido il tempo di 90 giorni dalla data di ricezione attestata dal protocollo informatico. Il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine.