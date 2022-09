Risparmio energetico: incentivi e premialità per i dipendenti pubblici

Gli smart meter controllano da remoto i consumi energetici e il piano UE per il risparmio prevede di usarli per razionare l’energia nelle ore di punta.

Pacchetto UE per le PMI: nuovi aiuti, incentivi e pagamenti veloci

Ecco le misure per le imprese, in particolare PMI, che la Commissione Europea sta per mettere in campo per affrontare la crisi energetica.