PNRR: online il Sistema di Gestione e Controllo MIMS

Bandi PNRR: rito accelerato per tutti giudizi amministrativi in materia di risorse finanziarie del Recovery Plan: il TAR deve esprimersi entro 30 giorni.

Brevetti, Marchi e Disegni+: pronti i bandi per gli incentivi 2022

Calendario 2022 per la riapertura dei bandi inerenti le misure agevolative Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: decreto MiSE in Gazzetta, con importi per misura.