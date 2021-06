Leggi e incentivi più veloci: il Governo cambia metodo

Il Governo Draghi cambia registro: leggi primarie più snelle, meno ricorso ai decreti attuativi, subito mano ai provvedimenti in stallo e agli arretrati.

Per ridurre i tempi di attuazione delle leggi gli strumenti sono due: velocizzare gli attuali decreti attuativi e diminuirne il ricorso nelle future norme primarie. Sono i principi alla base dei nuovi “Criteri operativi per una efficace azione di Governo”, che introducono sostanzialmente un nuovo metodo, condiviso dal premier, Mario Draghi, con il sottosegretario Roberto Garofoli e illustrato nel corso del Consiglio dei Ministri. Ad ogni amministrazione vengono indicati obiettivi da perseguire con target di decreti da adottare, a partire dai mesi di giugno e luglio 2021, per il raggiungimento di una più celere adozione dei provvedimenti ai quali le norme di legge rinviano. Per fare un esempio: vanno ancora approvati 479 decreti solo per rendere operative agevolazioni e misure approvate dal primo gennaio 2020 ad oggi. A questo numero, bisogna evidentemente aggiungere gli arretrati, e in arrivo ci sono provvedimenti importanti, a partire da quelli del PNRR, ossia il Recovery Plan, fondamentale per la ripresa dell’economia.

Provvedimenti attuativi: il nuovo metodo

Per accelerare i procedimenti vengono evidenziati una serie di criteri e strategie:

rafforzamento amministrazioni tramite nuclei operativi per recuperare anche l’arretrato;

amministrazioni tramite nuclei operativi per recuperare anche l’arretrato; coordinamento con il MEF (con uno specifico nucleo e un punto di contatto) e Conferenza Stato-Regioni;

con il MEF (con uno specifico nucleo e un punto di contatto) e Conferenza Stato-Regioni; abrogazioni di provvedimenti la cui adozione non è più attuale (per un totale di 5);

di provvedimenti la cui adozione non è più attuale (per un totale di 5); norme primarie da riformulare per renderle applicabili, su proposta delle amministrazioni;

da riformulare per renderle applicabili, su proposta delle amministrazioni; chiarimento competenze laddove fallisca la collaborazione tra amministrazioni;

laddove fallisca la collaborazione tra amministrazioni; attività settoriali con focus volti ad approfondire criticità o difficoltà attuative.

Leggi subito applicabili

Per migliorare la formulazione delle norme primarie, riducendo il più possibile il ricorso a provvedimenti attuativi, vengono individuate le seguenti linee d’intervento:

produzione normativa : i capi di gabinetto e degli uffici legislativi sono chiamati a verificare l’indispensabilità del rinvio ad atti secondari per la definizione della disciplina attuativa e la reale impossibilità di prevedere nella norma primaria i necessari meccanismi attuativi, attestando la capacità della propria amministrazione di adottarli entro il termine indicato dalla norma o comunque congruo;

: i capi di gabinetto e degli uffici legislativi sono chiamati a verificare l’indispensabilità del rinvio ad atti secondari per la definizione della disciplina attuativa e la reale impossibilità di prevedere nella norma primaria i necessari meccanismi attuativi, attestando la capacità della propria amministrazione di adottarli entro il termine indicato dalla norma o comunque congruo; raccordo con il Parlamento per la definizione di criteri di produzione normativa: si avvierà un confronto con il Parlamento, anche per quel che attiene alla produzione legislativa di fonte parlamentare.

per la definizione di criteri di produzione normativa: si avvierà un confronto con il Parlamento, anche per quel che attiene alla produzione legislativa di fonte parlamentare. riduzione della concertazione con le amministrazioni solo quando effettivamente interessate per le competenze di riferimento.