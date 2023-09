ENEA assume: concorso pubblico per ricercatori

Concorso ENEA per assumere a termine 24 ricercatori in ambito PNRR, domande entro il 25 settembre: ecco requisiti e modalità di candidatura.

È finalizzato al reclutamento di 24 ricercatori il concorso pubblico indetto da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e mirato ad attivare assunzioni con contratto a tempo determinato nell’ambito del PNRR.

Il concorso per ricercatori ENEA si rivolge ai candidati in possesso di laurea e dottorato di ricerca. I requisiti per poter inviare le candidature sono i seguenti:

possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento oppure della laurea specialistica/magistrale o di un titolo equipollente o equiparato;

possesso del dottorato di ricerca attinente alla posizione concorsuale o almeno tre anni di esperienza di lavoro post-lauream, in attività di ricerca o professionale documentabile;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi;

conoscenza della lingua inglese e della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti;

conoscenza della lingua italiana, solo per i cittadini stranieri.

ENEA consente di inviare le domande di partecipazione al concorso e la documentazione relativa ai titoli posseduti attraverso l’applicazione telematica, entro il 25 settembre 2023 alle ore 11:30.