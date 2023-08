Lavoro: Concorso CNR 2023 per amministrativi diplomati

Il CNR ha indetto un concorso per assumere 138 diplomati come collaboratori amministrativi a tempo pieno e indeterminato: domande entro l'11 settembre.

Si rivolge ai diplomati il nuovo bando di concorso indetto dal CNR, che assume 138 collaboratori amministrativi a tempo pieno e indeterminato.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, infatti, prevede di inserire nuovo personale presso le strutture presenti in diverse Regioni, aprendo la selezione ai candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I posti disponibili (Bando CNR N. 367.434 CA) coinvolgono diversi ambiti territoriali: Torino, Monza e Brianza, Milano, Pavia, Venezia, Trieste, Padova, Genova, Parma, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Avellino, Bari, Lecce, Potenza, Cosenza, Palermo, Cagliari.

Il concorso pubblico per il profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale sarà strutturato come segue:

valutazione dei titoli prova scritta prova orale.

I candidati possono inviare le domande di partecipazione al concorso entro l’11 settembre 2023.

Per inoltrare le candidature in modalità telematica si deve utilizzare l’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR, come precisato sul bando (pubblicato sul portale InPA).

Il bando di concorso pubblico è online anche sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Sezione Lavoro e Formazione (www.urp.cnr.it) e nel sistema di selezioni CNR (https://selezionionline.cnr.it).