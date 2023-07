Supplenze Scuola: domanda entro il 31 luglio

Quando e come inviare le domande di supplenza relative all’anno scolastico 2023-2024: tutte le istruzioni del MIUR.

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato le date per l’invio delle domande di supplenza relative all’anno scolastico 2023-2024, che possono essere inoltrate dal 17 al 31 luglio.

Le domande riguardano la partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato, precisamente relative:

all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti richiesti;

vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti richiesti; all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2023, ma anche per supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, che si sono resi tali entro la data del 31 dicembre 2023 e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Come sottolinea la circolare, la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.