Assunzione docenti a chiamata veloce 2023: al via le domande

Il Ministero dell'Istruzione comunica le date relative all’invio delle domande per l’immissione in ruolo dei docenti attraverso la call veloce.

Via libera all’invio delle domande per l’immissione in ruolo dei docenti attraverso la call veloce, che permette di ottenere la nomina in ruolo ed essere assunti a scuola in una regione o provincia diversa rispetto a quella relativa alla graduatoria di appartenenza.

Nel 2023, secondo quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, è possibile inviare le domande per la procedura per chiamata dal 27 al 31 luglio e dal 9 all’11 agosto.

La circolare del MIM, nel dettaglio, informa sulle due finestre previste per l’invio delle istanze:

tra giovedì 27 luglio 2023 (ore 9.00) e lunedì 31 luglio 2023 (ore 12.00): domande di nomina in ruolo graduatorie GAE e GM ;

; tra mercoledì 9 agosto 2023 (ore 9.00) e venerdì 11 agosto 2023 (ore 9.00): domande di nomina per le assunzioni da GPS di prima fascia, relativamente alla procedura straordinaria di reclutamento su posti di sostegno.

Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le credenziali SPID o CIE e abilitandosi al servizio “Istanze on line”.