Concorso Polizia 2023: nuovo bando per 1650 civili con diploma

La Polizia di Stato recluta 1650 allievi agenti e chiama a raccolta i giovani under 26 diplomati: nuovo bando e scadenza.

È destinata a reclutare 1650 allievi agenti la nuova selezione promossa dalla Polizia di Stato, che con un bando ad hoc si propone di chiamare a raccolta i civili in possesso del diploma di istruzione superiore.

Concorso Polizia di Stato 2023: il primo bando 6 Febbraio 2023 Il nuovo bando di concorso, in particolare, si rivolge ai giovani maggiorenni con età non superiore a 26 anni, limite innalzato di tre anni prendendo in considerazione il servizio militare svolto dai candidati.

Sono previste anche alcune riserve di posti, a favore dei possessori dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di livello di competenza B2.

La selezione prevede diverse prove e valutazioni:

prova scritta , che consiste in un questionario basato sui quesiti prelevati da una banca dati che sarà pubblicata almeno 20 giorni prima della prova, sul portale web ufficiale della Polizia di Stato;

, che consiste in un questionario basato sui quesiti prelevati da una banca dati che sarà pubblicata almeno 20 giorni prima della prova, sul portale web ufficiale della Polizia di Stato; accertamento dell’efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica, con valutazione psichica ed esami strumentali;

accertamento dell’idoneità attitudinale, anche con colloquio psicologico.

Per partecipare al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato è necessario inoltrare le candidature entro il 10 agosto 2023, seguendo la procedura telematica disponibile sul sito della Polizia di Stato.

I candidati devono autenticarsi con SPID o CIE e, infine, devono essere in possesso di un indirizzo email valido e di una casella PEC personale.