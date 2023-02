Concorso Polizia di Stato 2023: il bando

Il nuovo bando di concorso indetto dalla Polizia di Stato per assumere 2.138 allievi agenti: requisiti e come fare domanda.

C’è tempo fino al 2 marzo per aderire al bando di concorso indetto dalla Polizia di Stato per reclutare allievi agenti, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale o rafferma annuale in servizio o in congedo.

Il bando della Polizia di Stato si propone di assumere 2.138 allievi agenti, da selezionare attraverso il concorso per titoli ed esami.

Requisiti bando allievi agenti

Come stabilito dal bando, per partecipare al concorso per allievi agenti è necessario essere in possesso di specifici requisiti:

cittadinanza italiana;

aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver compiuto 26 anni, limite elevato fino a un massimo di 3 anni in relazione al servizio militare prestato;

possesso delle qualità di condotta richieste;

aver conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente, che permetta di iscriversi ai corsi universitari;

aver conseguito il diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente, per i volontari delle Forze armate che risultavano in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2022;

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Come si svolge in concorso allievi agenti

Il concorso indetto dalla Polizia di Stato per allievi agenti prevede una prova scritta, una prova di efficienza fisica e gli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale. È anche prevista la valutazione dei titoli.

Come partecipare al concorso

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 2 marzo 2023, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale della Polizia di Stato dedicato ai concorsi, con accesso via SPID o CIE. Ciascun candidato, inoltre, deve essere in possesso di un indirizzo PEC personale, necessario per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso.