Decreto PA bis: reclutamento più veloce dei nuovi insegnanti

Il Decreto PA bis sblocca la formazione iniziale per il reclutamento dei docenti vincitori, riducendo la precarietà di categorie in sospeso.

Con l’approvazione del Decreto PA bis sono state definite novità importanti per quanto riguarda il Ministero dell’Istruzione e del Merito in tema di concorsi per l’assunzione di docenti e percorsi di formazione.

I concorsi per la scuola diventano infatti più rapidi ed efficaci, mentre viene potenziata l’offerta formativa iniziale per gli insegnanti.

Nello specifico, come previsto da Decreto, vengono accelerate le procedure concorsuali per l’assunzione di docenti, attivando anche i percorsi di formazione iniziale in linea con quanto stabilito dalla riforma del reclutamento.

Il Decreto fornisce risposte ad alcune categorie, tra cui gli idonei dei concorsi precedenti al PNRR e i docenti che da anni attendono di poter completare l’abilitazione in insegnamenti diversi. Inoltre, si pone rimedio alla situazione di precarietà in cui versano migliaia di docenti di Religione.

In arrivo anche nuove risorse e assunzioni, con l’obiettivo di potenziare l’efficacia amministrativa. Come ha commentato il Ministro Giuseppe Valditara:

saranno potenziate le attività di controllo nelle istituzioni scolastiche, affinché l’intero processo venga completato in tempi rapidi nell’interesse degli studenti, delle famiglie e di tutti i lavoratori della scuola.