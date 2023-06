TFA sostegno 2023: prove preselettive dal 4 luglio

Al via le prove preselettive per accedere al TFA sostegno per l’anno scolastico 2023/2024: date e posti disponibili.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato l’avvio del percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico, relativamente all’anno accademico 2023/2024 nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Scuola, assunzioni sostegno da GPS a luglio: come fare domanda 1 Giugno 2023

I posti disponibili per l’VIII ciclo di specializzazione dei docenti per il sostegno scolastico sono 29.061, tremila in più rispetto all’anno precedente ma inferiori rispetto a quanto autorizzato dal MEF per il triennio 2021/24, come sottolinea FLC CGIL, tanto da non corrispondere all’effettivo fabbisogno di docenti specializzati nelle scuole italiane.

Il Decreto interministeriale 691 del 29 maggio 2023 informa anche sulle date di svolgimento dei test preselettivi per l’accesso al TFA relativo al sostegno scolastico, fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023:

mattina del 4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 5 luglio 2023 prove scuola primaria;

mattina del 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.

I docenti che vantano come requisiti tre anni di servizio e il possesso del titolo idoneo all’insegnamento, inoltre, possono accedere direttamente alla prova scritta, alla quale seguirà una prova orale.

I corsi di specializzazione dovranno concludersi entro il 30 giugno 2024.