Scuola: arretrati supplenze in pagamento da marzo

I docenti che hanno svolto supplenze brevi potranno finalmente ricevere gli arretrati relativi al CCNL 2019-2021 nel mese di marzo 2023.

Lo annuncia la FLG CGIL, che segnala la prossima liquidazione degli arretrati spettanti al personale scolastico con all’attivo supplenze temporanee.

Il MEF, infatti, sembra in procinto di liquidare gli arretrati anche a questa categoria di supplenti, dopo aver versato le spettanze arretrate ai supplenti annuali e al personale di ruolo relativamente agli aumenti decisi con il rinnovo contrattuale 2019-2021.

È sempre la Federazione a informare sull’imminente pagamento degli stipendi arretrati dei supplenti che sono da mesi in attesa della remunerazione.

Una liquidazione che arriva in seguito a ripetute sollecitazioni da parte della FLG CGIL, che in data 15 dicembre 2023 aveva inviato una richiesta urgente al Ministero dell’Istruzione e del Merito per chiedere di pagare gli stipendi al personale supplente in attesa da mesi.

Si è determinata, come ogni anno, la consueta – inaccettabile – situazione di mancato finanziamento delle scuole con il risultato di lasciare le persone in situazione di precarietà lavorativa anche in situazione di precarietà di vita anche durante le feste natalizie.