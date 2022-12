Concorso Guardia di Finanza 2022-2023: requisiti, prove e scadenza

In Gazzetta Ufficiale il bando di concorso della Guardia di Finanza per 1470 allievi finanzieri: domande entro il 2 gennaio, preselezioni dal 13 gennaio.

È in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso indetto dalla Guardia di Finanza per reclutare 1470 allievi finanzieri. La selezione prevede una prova preselettiva i cui dettagli saranno pubblicati il 5 gennaio e si terrà a partire dal 13 gennaio 2023.

Bando Guardia di Finanza 2022-2023

Le domande di partecipazione al concorso possono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale concorsi della Guardia di Finanza entro il 2 gennaio 2023.

I 1470 posti messi a bando sono suddivisi come segue:

1170 destinati al contingente ordinario, dei quali 693 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, 477 ai civili e 297 non specializzati;

240 posti al contingente di mare, dei quali 168 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e 72 al personale civile.

Per quanto riguarda i requisiti, possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto la maggiore età e non superano il 24 anno di età, mentre per i volontari delle Forze armate la soglia sale fino a 26 anni.

Il concorso si basa sulla valutazione dei titoli e si snoderà attraverso diverse prove:

preselezione in forma di questionario a risposta multipla di cultura generale (a partire dal 13 gennaio 2023);

prove di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica, attitudinale e al servizio “Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)”.

La durata del corso di formazione successivo al concorso verrà stabilita con determinazione del Comandante generale della Guardia di Finanza.