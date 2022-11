Concorsi Centri per Impiego: 120 posti a Milano

Concorso CPI Milano, Lodi e Pavia, nuovo bando per 120 operatori del mercato del lavoro: requisiti, prove e scadenza per l’invio delle candidature.

Sono 120 i posti da operatore del mercato del lavoro disponibili nella Città Metropolitana di Milano, grazie al nuovo bando di reclutamento personale per i Centri per l’Impiego, promosso in seguito all’intesa sottoscritta con Regione Lombardia, Provincia di Lodi e di Pavia.

Il concorso, per titoli ed esami, è finalizzato ad assumere operatori a tempo pieno e indeterminato, categoria C1. I 120 posti disponibili sono suddivisi come segue:

73 unità alla Città Metropolitana di Milano;

24 unità alla Provincia di Lodi;

23 unità alla Provincia di Pavia.

Possono accedere al concorso tutti coloro che possiedono una serie di requisiti specifici, tra cui il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la conoscenza della lingua inglese.

Il 30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze Armate.

Gli esami consisteranno in una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico e una prova orale basata sull’analisi e sulla simulazione di un caso pratico, entrambe valutate in trentesimi. Potrebbe essere organizzata una prova preselettiva, qualora il numero degli iscritti sia superiore a 600.

Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 24 novembre 2022.