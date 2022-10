Corte dei Conti, concorsi per amministrativi: bandi e calendario prove

Concorsi pubblici: bando Corte dei Conti per reclutare 60 amministrativi con orientamento economico, finanziario e statistico, candidature online.

La Corte dei Conti ha indetto un concorso pubblico per reclutare 60 unità di personale amministrativo, con orientamento economico, finanziario e statistico.

Nel frattempo, si rende conto che il diario della prova preselettiva del concorso a 94 posti di personale amministrativo con orientamento giuridico verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2022.

Corte Conti: nuovo concorso per 6o amministrativi

La selezione, che si volgerà per titoli ed esami, è finalizzata ad assumere nuove figure da impiegare presso gli uffici centrali e territoriali della Corte dei Conti relativamente all’Area III, fascia retributiva F3.

Tra i requisiti elencati nel bando di concorso compare il conseguimento della laurea magistrale appartenente a una delle classi elencate, sebbene il trenta per cento dei posti sia riservato al personale di ruolo presso l’Amministrazione.

Per quanto riguarda le prove d’esame, in caso di numero di candidati superiore a 700 sarà organizzata una prova preselettiva, che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto delle prove scritte.

Le altre prove previste sono rispettivamente:

la prima prova scritta con durata pari a quattro ore, che consiste nello svolgimento di un elaborato contenente argomentata risposta a due quesiti sulle seguenti materie: a) economia politica e/o politica economica e/o analisi delle politiche pubbliche; b) diritto commerciale; c) diritto pubblico;

con durata pari a quattro ore, che consiste nello svolgimento di un elaborato contenente argomentata risposta a due quesiti sulle seguenti materie: a) economia politica e/o politica economica e/o analisi delle politiche pubbliche; b) diritto commerciale; c) diritto pubblico; la seconda prova scritta di tre ore, che consiste nello svolgimento di un elaborato in materia di contabilità di Stato e degli enti pubblici e nella soluzione di un caso concreto;

di tre ore, che consiste nello svolgimento di un elaborato in materia di contabilità di Stato e degli enti pubblici e nella soluzione di un caso concreto; la prova orale, che consiste in un colloquio sulle materie oggetto delle due prove scritte e su altre discipline, tra cui scienza delle finanze e diritto finanziario, Unione Europea, disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ed elementi di diritto, statistica e analisi dei dati, legislazione sulla Corte dei conti, lingua straniera a scelta del candidato, tra inglese e francese, elementi di informatica giuridica, utilizzo di Internet, posta elettronica, PEC e firma digitale, pacchetto Office.

Le candidature possono essere inoltrate entro il 20 dicembre in modalità telematica, registrandosi al portale della Corte dei Conti accessibile con SPID. Tutti i dettagli nel testo del bando di concorso.

Prova preselettiva per 94 amministrativi giuridici

Il diario della preselezione del concorso pubblico per titoli ed esami indetto lo scorso 20 luglio (con DEC SG 266, pubblicato sulla IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 58 del 22 luglio 2022), per reclutare 94 posti di personale amministrativo (area III – fascia retributiva F3) con orientamento giuridico da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 30 dicembre 2022.