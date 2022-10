Concorso Garante Privacy: bandi per funzionari e dirigenti GPDP

Due bandi di concorso indetti dal Garante della Privacy per assumere 20 funzionari e 4 dirigenti: i requisiit previsti e le scadenze di domanda.

Sono due i bandi di concorso per titoli ed esami indetti dal Garante della Privacy, che assume funzionari e dirigenti. Le selezioni pubbliche sono finalizzate a reperire complessivamente 24 risorse, rispettivamente 20 funzionari e 4 dirigenti in entrambi i casi laureati.

Il bando funzionari è aperto a candidati laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio oppure diploma di laurea, con esperienza biennale maturata nell'ultimo quinquennio in materia di protezione dei dati personali oppure con alle spalle un servizio in qualità di funzionario. È ammesso tra i requisiti anche un servizio presso il Garante nell'area operativa da almeno tre anni.

Per quanto riguarda il bando dirigenti, invece, è sempre necessario aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, oppure corrispondenti lauree specialistiche o magistrali del nuovo ordinamento.

È anche richiesta un’esperienza in materia di protezione dei dati personali di almeno tre anni come dirigenti o equiparati, oppure la documentata esperienza almeno triennale in materia di protezione dei dati personali in istituti di istruzione universitaria o anche aver conseguito il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca o un altro titolo post-universitario.

Le domande di partecipazione possono essere inoltrate da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato, oppure inviate tramite raccomandata o consegnate a mano. La scadenza del bando è stata fissata per il 10 novembre 2022.