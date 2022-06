Torino: concorso per istruttori amministrativi e contabili

Nuovo concorso per assumere istruttori diplomati promosso dalla Città Metropolitana di Torino: bando, requisiti e scadenza.

La Città Metropolitana di Torino ha indetto un concorso pubblico per assumere 50 istruttori amministrativi e contabili, da inserire con contratto di formazione lavoro a tempo pieno e determinato.

La selezione, infatti, è finalizzata ad assumere personale attraverso contratti della durata di dodici mesi, reclutando profili professionali di istruttore amministrativo e contabile, categoria C.

Per partecipare al concorso è necessario avere un’età non inferiore a anni 18 e non superiore a 32 anni, avendo conseguito il diploma di scuola secondaria al termine di un percorso di cinque anni. La procedura selettiva prevede due prove d’esame, rispettivamente una scritta e una orale.

Solo nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 300, inoltre, sarà organizzata anche una preselezione che consisterà in una prova a contenuto psico-attitudinale e/o tecnico professionale e/o di cultura generale.

Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al 23 giugno, inviando le candidature esclusivamente mediante l’apposita piattaforma accessibile dal sito dell’Ente, accedendo attraverso il proprio sistema SPID.