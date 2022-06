Regione Lombardia: concorso per specialisti economici

Concorso pubblico per assumere specialisti economici a tempo indeterminato presso i Comuni e la Giunta della Regione Lombardia.

Opportunità di lavoro per specialisti economici presso la Regione Lombardia grazie a un nuovo bando, frutto di un accordo con ANCI. La selezione è mirata ad assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato professionisti nell’area economica/organizzativa, che opereranno direttamente presso i Comuni del territorio e la Giunta.

Il concorso finalizzato al “Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di reclutamento nelle amministrazioni locali della Lombardia” si rivolge ai candidati in possesso di laurea triennale o laurea vecchio ordinamento, oppure specialistica o magistrale. I vincitori potranno ottenere un trattamento economico previsto dal CCNL comparto Funzioni Locali, per la categoria professionale D con parametro tabellare iniziale D1.

La selezione si articolerà in una prova scritta, basata su una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica, più una prova orale alla quale potranno accedere coloro che supereranno gli scritti con un punteggio di almeno 21/30.

Per candidarsi e partecipare al concorso è necessario presentare la domanda online entro il 20 giugno, attraverso il portale della Regione Lombardia dedicato ai bandi e autenticandosi con il PIN della tessera sanitaria CNS, con SPID o con CIE.