Contact Center INPS: bando per assumere 3mila addetti

Tutti i dettagli del bando di concorso indetto da INPS Servizi per assumere addetti al Call Center in varie regioni italiane.

INPS Servizi ha avviato la selezione di personale da inserire nel Contact Center dell’Istituto, reclutato attraverso un bando che porterà all’assunzione di oltre tremila operatori.

Il concorso, tuttavia, si rivolge solo agli addetti in servizio al 1° giugno 2021, quindi al personale che in quella data prestava servizio in favore del Servizio di Contact Center dell’INPS.

L’INPS prevede una procedura di selezione per titoli, finalizzata all’assunzione di 3.014 addetti da occupare in diversi ruoli:

2895 operatori di contact center;

98 team leader;

8 specialisti formazione e qualità;

13 responsabili di sala.

I posti da ricoprire sono individuati in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. È possibile inviare le domande di partecipazione alla selezione entro il 9 giugno 2022 in modalità online, come previsto dal bando.

Il bando rappresenta uno step importante verso l’internalizzazione dei servizi di informazione agli utenti basato su un’ottica omnicanale. L’obiettivo è quello di rendere sempre più accessibili, semplici e fruibili i servizi offerti.