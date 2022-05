Roma Capitale: concorso per funzionari tecnici

Roma Capitale assume funzionari tecnici: come candidarsi alla selezione per ottenere incarichi a tempo indeterminato e a termine.

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha indetto un concorso per formare un elenco di idonei da assumere come funzionari tecnici, attivando contratti a tempo indeterminato ma anche a termine. Il bando riguarda opportunità di lavoro anche presso altri Enti locali che hanno sottoscritto un accordo con l’amministrazione capitolina.

La selezione si rivolge ai cittadini maggiorenni in possesso della patente B e di un titolo di studio specifico: laurea in Architettura o in uno dei rami di Ingegneria, oppure in Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.

È anche necessario dimostrare di conoscere la lingua inglese e di possedere una conoscenza delle strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, posta elettronica, PEC, firma digitale, ecc.). Ulteriori titoli di studio e abilitazioni professionali o iscrizioni ad Albo professionale, possono essere specificati nella fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso.

Le istanze possono essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID e compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Selezioni On-line della Città Metropolitana di Roma Capitale”: la scadenza è prevista per il 16 giugno 2022.