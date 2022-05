Mobilità Scuola 2022: esiti online, come presentare il reclamo

Mobilità personale scolastico scolastico 2022/2023: reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti, risultati e regole.

Scuola: sono stati pubblicati il 17 maggio gli esiti delle procedure di mobilità del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2022/2023, come già annunciato dal Ministero dell’Istruzione. Spetta agli Uffici Scolastici Territoriali la pubblicazione degli elenchi sui singoli portali Internet, mentre per coloro che hanno ottenuto il passaggio o il trasferimento è previsto l’invio di una comunicazione via posta elettronica.]

Per quanto riguarda i docenti , le domande di mobilità elaborate sono state 95.493 e le istanze soddisfatte a livello nazionale sono state 49.891, pari al 55,8% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria.

In merito alla mobilità del personale educativo, invece, sono state convalidate 300 domande e soddisfatte 160 richieste, di cui 8 relative al passaggio di ruolo provinciale, 67 al trasferimento interprovinciale e 85 al trasferimento provinciale.

Per quanto riguarda gli eventuali reclami, il CCNL Scuola che è possibile inoltrarli entro i 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti della mobilità. Ogni docente è tenuto a inoltrare la segnalazione direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale competente. Il modello di reclamo compilato e firmato può essere inviato via PEC, via raccomandata A/R oppure brevi manu.