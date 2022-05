Graduatorie ATA terza fascia: aggiornamento e domanda

Quando e come aggiornare la propria posizione nelle Graduatorie ATA di terza fascia per ottenere supplenze nelle scuole pubbliche.

Per lavorare nelle scuole in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario è necessario iscriversi alle Graduatorie ATA di terza fascia, primo step da compiere per passare successivamente alla graduatoria di prima fascia. Chi è inserito può già essere convocato e ottenere una supplenza, assegnata in base al punteggio.

Come entrare a Scuola da ATA

Chi è inserito nelle Graduatorie ATA provinciali, può già essere convocato e ottenere una supplenza, assegnata in base al punteggio, anche solo trovandosi in quella di terza fascia, che richiede il minimo dei requisiti per lavorare a Scuola.

Le Graduatorie ATA sono triennali e, attualmente, è necessario attendere il 2024 per poter accedere alla terza fascia, aggiornata nel corso del 2021. Il prossimo aggiornamento della graduatoria ATA di terza fascia è quindi previsto nella primavera del 2024, tuttavia fin da ora è possibile aumentare il proprio punteggio frequentando percorsi formativi certificati dal MIUR.

Chi può accedere alle graduatorie ATA terza fascia

Può presentare la domanda per l’inserimento nella graduatoria l’aspirante supplente in possesso di uno specifico titolo:

assistente amministrativo;

assistente tecnico;

cuoco;

infermiere;

guardarobiere;

addetto alle aziende agrarie;

collaboratore scolastico.

Come fare domanda di inserimento ATA

Attraverso un’unica domanda gestita in modalità digitale, è possibile richiedere sia l’inserimento e la conferma sia l’aggiornamento di uno o più profili, infatti gli aspiranti supplenti ATA sono tenuti ad aggiornare i dati con nuovi titoli culturali o servizi ripresentando la domanda allo scadere della graduatoria. È necessario ripresentare l’istanza anche in assenza di aggiornamenti, semplicemente per confermare l’iscrizione in graduatoria.

Nella domanda, inoltre, ciascun aspirante supplente può indicare fino a 30 istituzioni scolastiche nella medesima Provincia, tra cui la scuola destinataria dell’istanza che sarà automaticamente posizionata al primo posto.

Supplenze con domanda MAD

L’altra alternativa per lavorare come ATA è la chiamata da MAD, attivata dopo che sono state esaurite tutte le graduatorie in una data provincia, per i profili scelti. Si tratta di una domanda informale che può essere presentata in qualsiasi provincia e senza alcun limite. Si invia tramite raccomandata A/R, a mano o via mail.