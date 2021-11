Concorso per segretari comunali: bando, requisiti, scadenza

È in GU il bando di concorso per segretari comunali e provinciali: borse di studio, iscrizione all’Albo, requisiti e scadenza.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per segretari comunali e provinciali, selezione promossa dal Ministero dell’Interno che prevede la concessione di 448 borse di studio per ottenere l’abilitazione per iscriversi all’Albo nazionale.

Maxi corso-concorso per iscrizione in Albo di Segretari Comunali 16 Luglio 2021 Il bando è finalizzato all’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, edizione 2021, mentre saranno 345 le risorse iscritte nella fascia iniziale dell’Albo. La selezione è rivolta ai candidati in possesso di laurea, conseguita in una delle seguenti discipline:

LM-56 Scienze dell’economia;

LM-77 Scienze economico-aziendali;

LMG/01 Giurisprudenza;

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

LM-52 Relazioni internazionali;

LM-62 Scienze della politica;

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

LM-90 Studi europei.

Le domande per partecipare alla selezione possono essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma del Ministero dell’Interno, previa registrazione con SPID. È necessario indicare un indirizzo PEC e non una email ordinaria. Il bando scade il 9 dicembre 2021. Sul sito del Ministero è stata predisposta una sezione dedicata alle FAQ.