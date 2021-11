Concorso per assumere istruttori amministrativi

Bando a sostegno delle MPMI campane attive nel comparto turistico per incentivare la ripresa post Covid: domande in scadenza.

Nuove opportunità di tirocinio promosse dall’ANAS per laureati in giurisprudenza da inserire presso la direzione legale in varie sedi della Penisola.

Lavoratori senza Green Pass, quanti e dove sono: la mappa nazionale

Un milione di lavoratori in Italia senza Green Pas, soprattutto in Sicilia, a Bolzano, nelle Marche e in Val d’Aosta: i test Covid in farmacia non bastano.