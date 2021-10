Smart Working nella PA: ecco le nuove linee guida Brunetta

Per quanto concerne l’orario di lavoro, si entra nel vivo del vero e proprio lavoro agile. La contropartita per la flessibilità concessa sarà il raggiungimento di obiettivi individuali, nei quali sono previste schede obiettivo con i compiti da svolgere, il calendario delle attività e la quota di lavoro agile da coprire. In base alle Linee Guida, lo smart working nella PA sarà dunque svolto:

senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime giornaliere e settimanali previste dai contratti nazionali.

La cosiddetta fascia di inoperabilità garantirà poi il diritto alla disconnessione nell’arco di tempo garantito per contratto (11 ore ore di riposo consecutive). Come già anticipato, inoltre, si potranno utilizzare anche permessi orari ma non indennità di straordinario, trasferta, rischio o disagio.

L’alternativa: lavoro da remoto

Si potrà anche optare per un semplice “lavoro da remoto”, ossia una differente scelta della sede di lavoro (casa o coworking) ma non i medesimi obiettivi ed obblighi in presenza, nonché orari. Una strada percorribile soltanto se si adotta un modello ibrido, alternando cioè il lavoro da remoto con quello in ufficio.