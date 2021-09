Rinnovo contratto PA: nuove aree, stipendi e regole di smart working

Rinnovo contratto statali: per i dipendenti delle funzioni centrali si definiscono le aree di contrattazione e i termini dell'accordo di smart working.

Prende corpo il nuovo CCNL delle funzioni centrali nella PA, per i dipendenti dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici: dopo il vertice tra ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e sindacati del 22 settembre, si conferma a grandi linee lo schema di contratto fin qui definito, nel quale spiccano alcune novità come le quattro aree di contrattazione (operatori, assistenti, funzionari e alte professionalità) nel pubblico impiego.

Nuova area di contrattazione

In pratica, è prevista la creazione di una nuova area di dipendenti, al di sopra delle tre già esistenti subito sotto la dirigenza: quella delle alte professionalità, dove virtualmente si andrebbero a collocare quelle figure altamente competenti a cui la Riforma della PA contenuta nel PNRR ambisce.

Sono dipendenti con formazione di livello superiore (laurea magistrale) accompagnata da un periodo di esperienza lavorativa pluriennale in funzioni specialistiche e/o di responsabilità, che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali. Dunque, sono in primis le risorse reclutate con contratto a tempo indeterminato per lavorare al PNRR svolgendo funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico, coordinando o gestendo processi articolati.

Premi in busta paga

Se l’obiettivo è valorizzare le competenze e l’impegno, lo strumento scelto è il differenziale stipendiale, ossia il nuovo meccanismo premiale che rinnova il tradizionale sistema delle progressioni economiche, prevedendo incrementi fissi mensili sul tabellare, in base ad area di appartenenza e valutazione individuale media negli ultimi tre anni.

Smart Working nella PA con accordo individuale

Smart Working PA: la bozza di contratto 20 Settembre 2021 Per quanto riguarda invece lo smart working, per il quale è in via di definizione la piattaforma informatica dedicata per la gestione degli accordi (che entrerà in funzione una volta a regime, non necessariamente entro l’entrata in vigore del nuovo contratto, previsti da qui a un mese) il lavoro agile acquisisce una propria regolamentazione specifica e soprattutto individuale, in base al quale il lavoro da remoto è:

attivato per tutti tramite accordo individuale , indipendentemente dal contratto (indeterminato o a termine, a tempo pieno o part-time);

, indipendentemente dal contratto (indeterminato o a termine, a tempo pieno o part-time); agevolato per chi ha figli minori di di tre anni, per i disabili gravi e per i caregiver familiari che assistono portatori di handicap in condizioni gravi.

minori di di tre anni, per i disabili gravi e per i caregiver familiari che assistono portatori di in condizioni gravi. considerato una modalità alternativa di lavoro solo per una parte dell’orario di lavoro e con le giornate a distanza indicate nell’accordo individuale, da svolgersi entro i confini nazionali (per chi non è distaccato all’estero);

a distanza indicate nell’accordo individuale, da svolgersi entro i confini nazionali (per chi non è distaccato all’estero); regolato in tre fasce temporali (operatività, contattabilità e inoperabilità) per garantire il diritto alla disconnessione.

Durante fasce di operatività e contattabilità, il lavoratore potrà fruire di permessi e congedi ordinari, mentre nelle giornate lavorate in modalità agile non sarà possibile effettuare straordinari o trasferte, né lavoro disagiato o svolto in condizioni di rischio. Infine, nell’accordo di smart working deve essere prevista la possibilità di recesso senza preavviso al verificarsi di un giustificato motivo.