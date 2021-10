Concorso INPS per 1858 consulenti: come prepararsi alle prove

Maxi concorso INPS per assumere consulenti laureati: ecco come candidarsi ed i migliori manuali per prepararsi alle prove preselettive, scritte e orali.

Si avvicina la scadenza del concorso INPS per l’assunzione di 1858 consulenti protezione sociale (area C, posizione economica C1), prevista per il 2 novembre. Come stabilito dal bando, la selezione è rivolta ai laureati di specifiche discipline, chiamati a sostenere diverse prove. Qualora dovessero pervenire più di 25mila domande si terrà anche una prova preselettiva con test a scelta multipla. Seguiranno due prove scritte e una prova orale, che decreterà i vincitori del concorso.

Manuali di preparazione

Per prepararsi al meglio al concorso, fin dalla prova preselettiva, è utile ricorrere a un manuale di preparazione: in commercio è possibile reperire testi con contenuti specifici relativi a ciascuna fase della selezione, dalla preselezione all’esame orale. I manuali più esaustivi, corredati anche da test commentati e supporto digitale, possono essere facilmente reperiti su Amazon.

Come candidarsi

Per la raccolta delle candidature, è possibile fare riferimento a una specifica piattaforma (https://concorsi.inps.it) che consente di inoltrare le domande in modalità telematica. L’invio online deve essere effettuato entro le ore 16 del 2 novembre 2021. Prima di procedere alla compilazione, inoltre, ciascun utente deve eseguire la procedura di validazione dei dati anagrafici, attraverso la funzione apposita “Gestione Profilo”.

