Regione Piemonte: concorsi per laureati e diplomati

Agevolazioni e contributi a fondo perduto alle MPMI siciliane per promuovere azioni di comunicazione e marketing digitale.

Il presidente Zingaretti annuncia l’avvio della somministrazione della terza dose di vaccino ai soggetti fragili: ecco come funzionerà.

La startup competition che premia le migliori idee innovative con un contributo di 10mila euro: ecco come candidarsi.

Veneto Opportunity Day: focus sulle professioni del futuro

Tre appuntamenti dedicati ai giovani under 35 sia occupati sia disoccupati in programma in Veneto da ottobre a dicembre.