Concorsi pubblici in scadenza: bandi e manuali consigliati

Sono diversi i bandi di concorso promossi dalla PA in scadenza alla fine di agosto: come candidarsi e quali testi acquistare per prepararsi alle selezioni.

Dopo la sospensione causata dalla pandemia sono ripartite le selezioni per inserire personale nella Pubblica Amministrazione, come a più riprese illustrato dal Ministro Renato Brunetta, che nelle ultime settimane ha varato la riforma dei concorsi pubblici per semplificare le procedure di accesso, dicendo addio a carta e penna e accogliendo nuove prove trasparenti e digitali. Sono diversi i bandi di concorso in scadenza ad agosto 2021, selezioni promosse dai Ministeri e da altri Enti pubblici nazionali per accedere alle quali, a partire dal 6 agosto, è necessario essere in possesso del Green Pass: a stabilirlo è il decreto del CdM che impone la certificazione verde Covid come requisito basilare per poter essere ammessi ai concorsi della PA che si svolgeranno dopo questa data.

Concorso Ministero del Lavoro, INAIL e INL

È di nuovo operativo il bando di concorso volto ad assumere 1541 ispettori del lavoro e funzionari amministrativi, da inserire presso il Ministero del Lavoro, INAIL e INL. La selezione è mirata ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale. I posti messi a concorso sono aumentato da 1.514 a 1.541 e sono state abolite la prova preselettiva e la prova selettiva orale. Si svolgerà solo la prova selettiva scritta esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche in sedi decentrate. Il bando scade il 30 agosto 2021.

Concorso funzionari amministrativi

Anche il concorso RIPAM per il reclutamento di 2.736 unità di personale non dirigenziale, da assumere a tempo pieno e indeterminato come funzionari amministrativi, è stato rettificato con l’aggiunta di nuovi posti. Il bando scade il 30 agosto.

Concorso funzionari Ministero Transizione Ecologica

È stato riaperto anche il concorso per assumere 92 funzionari del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), unità di personale non dirigenziale da inserire a tempo pieno e indeterminato. Il bando RIPAM scade il 30 agosto 2021.

Concorso funzionari Ministero dell’Istruzione

Scade il 27 agosto, infine, il bando del Ministero dell’Istruzione per selezionare e assumere 304 funzionari operativi in vari profili professionali, da inserire a tempo indeterminato nell’Area funzionale III, posizione economica F1. È prevista una prova preselettiva.

Da settembre, invece, appuntamento con il Portale del Reclutamento della PA, aperto ad esempio alle collaborazioni professionali finalizzate alla realizzazione dei progetti per il PNRR. In questo ambito, i concorsi saranno a tempo determinato, ma i vincitori avranno una corsia preferenziale (in quanto portatori di esperienza) per l’accesso ai bandi di concorso pubblico per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione (con una quota del 40% riservata a questi soggetti).