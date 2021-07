MIUR: al via concorso per assumere 304 funzionari

Concorso pubblico per assumere 304 funzionari, indetto dal Ministero dell’Istruzione: candidature entro il 27 agosto, scritto e orale con Green Pass.

Pubblico impiego: 741mila nuovi ingressi 5 Luglio 2021 È finalizzato ad assumere 304 funzionari il concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione, che seleziona vari profili professionali da inserire a tempo indeterminato nell’Area funzionale III, posizione economica F1.

Il concorso, per esami, ha come obiettivo il reclutamento di 304 unità di personale non dirigenziale secondo questa ripartizione:

255 unità da inquadrare con il profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile;

7 unità con profilo di funzionario socio-organizzativo – gestionale;

7 unità da inquadrare con profilo di funzionario per la comunicazione e per l’informazione;

35 unità da inquadrare con profilo di funzionario informatico – statistico.

Per quanto riguarda i requisiti per essere ammessi al concorso, è necessario aver conseguito la laurea triennale o magistrale nelle varie discipline indicate nel bando, con differenze inerenti al profilo professionale specifico.

Concorsi pubblici solo con Green Pass dal 6 agosto 26 Luglio 2021 Sono previste una prova scritta e una orale, più una eventuale prova preselettiva che sarà decisa in base al numero delle domande pervenute e che potrà svolgersi presso sedi decentrate, per ambito regionale o interregionale, anche in modo non contestuale.

La presentazione delle candidature, invece, può avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo online entro il 27 agosto 2021. Il bando è pubblicato sul portale del MIUR, che raccomanda di compilare e inviare la domanda di partecipazione con congruo anticipo rispetto al termine.