Milano assume: sei concorsi pubblici, scadenza 16 agosto

La Città Metropolitana di Milano promuove nuovi concorsi per assumere diverse figure a tempo indeterminato, per laureati e diplomati.

Concorsi pubblici solo con Green Pass dal 6 agosto 26 Luglio 2021 Sono sei i concorsi pubblici per esami promossi dalla Città Metropolitana di Milano per reclutare e assumere diverse figure professionali. Le selezioni sono volte a inserire nuove risorse non dirigenziali a tempo pieno e indeterminato, nelle aree tecniche, amministrative e contabili e nel settore della comunicazione.

Le procedure concorsuali aperte e in scadenza il prossimo 16 agosto sono le seguenti:

concorso pubblico per 2 posti di Assistente Tecnico Industriale – Cat. C1, presso Città Metropolitana di Milano;

concorso pubblico per 2 posti di Assistente Tecnico manutentivo Cat. C1 da assegnare alle Case Cantoniere di Cassano d’Adda/Vaprio d’Adda e Castano Primo;

concorso pubblico per 2 posti di Assistente ai Servizi Amministrativi e Contabili – Cat. C1 riservato alle categorie protette presso Città Metropolitana di Milano;

concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Specialista di Comunicazione – Cat. D1, presso Città Metropolitana di Milano;

concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Specialista Tecnico Trasporti e Mobilità – Cat. D1, presso Città Metropolitana di Milano;

concorso pubblico per 8 posti di Assistente Tecnico manut. Cat. C1 presso Città Metropolitana e Comuni di Vittuone, Cuggiono, Assago, Cusano Milanino, Opera.

Candidature

Per candidarsi è necessario prendere visione dei singoli bandi pubblicati sul sito di Città Metropolitana Milano, nella sezione dedicata ai concorsi e alla gestione delle candidature online per partecipare alle procedure di Reclutamento dell’Area Personale.