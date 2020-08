Personale Scuola: test sierologici dal 24 agosto

Programma di screening anti-Covid per il personale scolastico di primarie e secondarie, in vista della riapertura di settembre: test sierologici volontari.

Smart working: cambiano le regole dal 14 settembre 10 Agosto 2020 Il Ministero della Salute ha predisposto un programma di screening preventivo rispetto all’emergenza Coronavirus del personale scolastico, docente e non, in vista della riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre.

Con una nota ufficiale datata 12 agosto, il Ministero ha fornito le prime indicazioni generali riguardo l’iniziativa, sottolineando come lo screening sia rivolto al personale scolastico delle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private.

Il 24 agosto prende il via la prima fase del progetto, che coinvolge tutte le persone in servizio alla data di avvio della campagna.

È sempre il Ministero a ribadire che la partecipazione allo screening sia volontaria, strutturata in due momenti distinti:

test sierologico per la ricerca di anticorpi da Covid-19;

per la ricerca di anticorpi da Covid-19; test molecolare per coloro che fossero risultati positivi al test sierologico.

Docenti, collaboratori scolastici e altri soggetti coinvolti nella campagna possono rivolgersi al proprio medico o – nel caso di scuole non statali, paritarie e private – direttamente alla propria azienda sanitaria.

Il personale che entrerà in servizio ad anno scolastico iniziato, invece, potrà sottoporsi al test prima dell’entrata in servizio.