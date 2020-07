Smarter Italy: AgID assume

Volotea apre un’altra base in Italia e crea 48 nuovi posti di lavoro a Napoli assumendo assistenti di volo, piloti e personale di terra.

Concorso Scuola: domanda entro il 10 agosto

Pubblicato in GU il bando di concorso riservato ai precari, per assumere di 32mila nuovi docenti per la scuola: bando, scadenze, requisiti, istruzioni .