Modello Redditi PF 2023 e tasse: tutte le scadenze di giugno

Il 30 giugno scatta la prima scadenza per il Modello Redditi PF 2023 tramite Ufficio Postale e il primo termine per i versamenti fiscali.

Si avvicina una delle scadenze previste per la presentazione del Modello Redditi PF 2023, utilizzato dai liberi professionisti e dalle Partite IVA per inoltrare la dichiarazione dei redditi.

Scadenze Modello Redditi PF

Secondo la normativa fiscale, il modello dichiarativo Redditi PF 2023 deve essere presentato:

entro il 30 giugno 2023, se la presentazione avviene in forma cartacea tramite Ufficio Postale;

2023, se la presentazione avviene in forma cartacea tramite Ufficio Postale; entro il 30 novembre 2023, se la presentazione avviene in modalità telematica inviando il Modello Redditi PF all’Agenzia delle Entrate.

Scadenze versamenti d’imposta

Scadenze fiscali di giugno 2023: calendario e novità 30 Maggio 2023 La scadenza del 30 giugno 2023, inoltre, riguarda anche il versamento del conguaglio delle imposte sui redditi. In particolare, entro questa data è necessario corrispondere il saldo per l’anno 2022 e la prima rata dell’acconto per il 2023 per IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive.

Qui di seguito un riepilogo delle scadenze per i versamenti dovuti:

30 giugno 2023: saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023;

2023: saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023; 31 luglio 2023: saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023, con una maggiorazione a titolo di interesse pari allo 0,40%;

2023: saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023, con una maggiorazione a titolo di interesse pari allo 0,40%; 30 novembre 2023: seconda rata di acconto per l’anno 2023;

I versamenti sono rateizzabili e devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Modello F24.