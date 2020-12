Commercialisti: formazione online per dirigenti

Parte il 2 dicembre il corso online per i commercialisti che ricopriranno cariche dirigenziali negli enti del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti promuove un evento formativo dedicato agli iscritti che ricopriranno cariche dirigenziali negli enti di rappresentanza della categoria. Un percorso online e gratuito, articolato in 20 videolezioni e disponibile a partire dal 2 dicembre 2020 sulla piattaforma Concerto.

Il percorso e-learning “Scuola di formazione dei Dirigenti di categoria”, si propone di fornire gli strumenti necessari per svolgere al meglio il proprio mandato a tutti coloro che intendono accedere a cariche all’interno degli enti di rappresentanza della professione (Consiglio nazionale, Consigli degli Ordini territoriali e Consigli di disciplina).

Il corso, articolato in quattro moduli autonomi, garantirà 20 crediti formativi (di cui 11 nelle materie obbligatorie) e permetterà di accrescere le competenze di base relative alla conoscenza della specifica normativa di riferimento applicabile alla realtà dell’Ordine professionale, permettendo anche di conoscere in modo dettagliato le competenze trasversali per gestire in modo appropriato le relazioni pubbliche e i processi di comunicazione.

Il progetto nasce con l’obiettivo di accrescere le competenze e promuovere una professionalizzazione tra i colleghi che saranno chiamati a rivestire un ruolo di rappresentanza nella categoria – afferma il presidente del CNDCEC Massimo Miani –. Il Consiglio Nazionale ha pensato ad una vera e propria Scuola di formazione per consolidare la struttura dirigenziale della professione e accrescere in essa competenza e consapevolezza del ruolo di gestione e direzione degli Ordini nel perseguimento delle loro finalità istituzionali.