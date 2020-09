Sedie da ufficio Tresko: guida alla scelta

Progettate per assicurare flessibilità e comfort, le sedie Tresko per l’ufficio sono disponibili nei modelli basic e direzionali: ecco i più venduti.

Garantire funzionalità e praticità senza rinunciare al design. Le sedie per l’ufficio più innovative dovrebbero basarsi su questo principio, coniugando la capacità di assicurare il massimo comfort con l’aspetto moderno e il rispetto dei canoni ergonomici richiesti dalla normativa vigente, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori.

Le sedute adoperate quotidianamente negli ambienti di lavoro, infatti, svolgono un ruolo primario per tutelare la salute di chi lavora. Le sedie utilizzate da chi opera con videoterminali, ad esempio, devono tenere conto di alcuni specifici aspetti e consentire una posizione confortevole anche dopo diverse ore scongiurando lo sviluppo di disturbi muscolari o scheletrici.

Sedie da ufficio Tresko

Una delle caratteristiche principali che una sedia per l’ufficio deve possedere, ad esempio, riguarda la capacità di adattarsi alla corporeità dell’utilizzatore: le sedie Tresko sono progettate proprio per assicurare questa flessibilità, qualità che è possibile riscontrare nell’intera gamma di modelli disponibili in commercio. I modelli Tresko spaziano dalle sedute basic alle sedie direzionali più sofisticate e ricche di funzionalità: al basamento stabile a cinque razze e alla presenza di rotelle, ad esempio, si aggiungono spesso lo schienale regolabile in altezza e inclinazione così come i braccioli regolabili.

Modelli e prezzi

Uno dei vantaggi che caratterizzano le sedie per l’ufficio Tresko è la possibilità di acquistare comodamente online, ricevendole direttamente a casa o presso la sede dell’azienda o dello studio professionale. Su Amazon, ad esempio, sono presenti diversi modelli adatti a tutte le esigenze che si distinguono per l’innovativo design e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco una selezione.

Poltrona ufficio bicolore Tresko Poltrona per l’ufficio elegante e confortevole, con braccioli imbottiti e sedile regolabile in altezza. 66,99 € su Amazon La poltrona per l’ufficio Tresko bicolore è un modello elegante e confortevole, con braccioli imbottiti e sedile regolabile in altezza. Può essere regolata in altezza variando fino a 10 centimetri, garantendo la massima flessibilità. Lo schienale può essere regolato rapidamente, supportando un carico massimo di 120 chili. Disponibile in un’ampia varietà di colori, è dotata del comodo poggiatesta integrato.

Sedia da ufficio Racer Gaming Tresko Sedia Tresko versione Recer Gaming dotata di due cuscini removibili per schienale e collo. 111,99 € su Amazon Girevole a 360 gradi e regolabile in altezza, la sedia Tresko versione Recer Gaming si caratterizza per lo schienale regolabile e per i braccioli regolabili in altezza. Sono presenti due cuscini posizionati rispettivamente nello schienale e nella parte alta della sedia, in corrispondenza del collo: sono supporti removibili che possono essere riempiti con materiali diversi. Il cuscino dello schienale è regolabile in altezza fino a 35 cm, mentre il cuscino del collo fino a 8,5 cm.

Poltrona ufficio Tresko Racing Ideale per il lavoro e per l’attività di gaming, la poltrona direzionale da ufficio Tresko Racing garantisce una seduta ergonomica e confortevole. 73,99 € su Amazon La poltrona direzionale da ufficio Tresko Racing è ideale per il lavoro e per l’attività di gaming. La seduta ergonomica e lo schienale con imbottitura dotata di spessore pari a circa 8 cm garantiscono il massimo comfort per la schiena, anche grazie al meccanismo di inclinazione. Fatta eccezione per il poggiapiedi e la copertura, tutte le parti in plastica sono state rivestiti con una vernice argento metallizzato. La caratteristica principale è la possibilità di ribaltare i braccioli in modo da farli scomparire completamente vicino allo schienale, qualora lo spazio a disposizione davanti alla scrivania sia molto stretto.

Sedia ufficio Tresko basic Sedia per l’ufficio Tresko senza braccioli, regolabile in altezza ed ergonomica. 34,99 € su Amazon Disponibile in sei colori diversi, la sedia per l’ufficio Tresko senza braccioli è regolabile in altezza ed ergonomica. È dotata di sedile Imbottito e può essere assemblata in soli cinque minuti. Le caratteristiche principali sono: sedile e schienale traspirante, altezza del sedile regolabile, pistone di sicurezza, base a stella, supporto lombare.