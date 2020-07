Cassa Forense: strategie per ripartire in sicurezza

Test sierologico gratuito per gli iscritti all’Ordine Forense di Roma, cura presso il Gemelli e polizza sanitaria Covid-19 in caso di tampone positivo.

Al via le domande per essere ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS: invio candidature entro il 10 luglio, solo online.

Da Triboo dispositivi di protezione Made in Italy

Una filiera Made in Italy in grado di produrre, a costi competitivi, DPI per la fase due dell’emergenza COVID-19: Triboo e Marobe per la ripartenza delle imprese e dell’economia.