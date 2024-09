Edilizia: patente a crediti nei cantieri dal 1° ottobre senza rinvii

Patente digitale a crediti nei cantieri edili dal 1° ottobre: Governo fermo nonostante la richiesta di rinvio al 2025 per i ritardi procedurali.

Il Governo conferma per ora la tabella di marcia prevista per la nuova patente a crediti nei cantieri, per garantire sicurezza e conformità sul lavoro in edilizia: i nuovi obblighi scattano dal 1° ottobre 2024, “senza se e senza ma”.

Prevista dal Decreto PNRR 4, la patente a punti o (o meglio “a crediti”) sarà la nuova prassi per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

Edilizia: guida alla nuova patente a punti nei cantieri 19 Marzo 2024

La “patente a crediti” sarà rilasciata in formato digitale presso la sede territoriale dell’Ispettorato, inoltrando apposita domanda e dimostrando di possedere specifici requisiti, tra cui l’iscrizione presso la Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro e dei lavoratori autonomi, il possesso di DURC, DVR, DURF e l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

A generare dubbi sulla data effettiva della aprtenza sono stati tre emendamenti al Decreto Omnibus presentati alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato da FdI, FI e Lega, che ne richiedono lo slittamento a gennaio 2025.

Una proroga ritenuta necessaria anche da parte di Confartigianato, CNA e Casartigiani, che sottolineano come non sia stato ancora pubblicato il decreto attuativo e non vi siano ancora indicazioni chiare per la gestione del portale digitale previsto per il rilascio dei crediti e delle “patenti”.