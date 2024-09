Canone RAI a rischio di aumento dal 2025

Nessuna conferma sulla riduzione del Canone RAI per il 2025: in assenza di rinnovo dello sconto si attende un nuovo aumento della tassa sulla TV.

Quale sarà l’importo del Canone RAI nel 2025? Allo stato attuale, in assenza di una nuova riduzione da 90 euro a 70 euro anche per l’anno prossimo, il costo della tassa per la detenzione di un apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo potrebbe aumentare e tornare come prima.

Il Governo, infatti, non ha comunicato alcuna conferma dello sconto sul Canone RAI applicato nel 2024, che ha permesso di versare 70 euro annui distribuiti in bolletta.

A mettere nero su bianco la conferma della riduzione, infatti, sarà solo la prossima Manovra, che potrebbe prevedere lo sconto sul Canone RAI a partire dal 1° gennaio 2025. In caso contrario, la tassa tr essere nuovamente pari a 90 euro.

Esenzione canone RAI per over 75: domanda e rimborso 10 Settembre 2024 Come conferma l’Agenzia delle Entrate, lo ricordiamo, alcune categorie di cittadini sono comunque esonerati dal pagamento del Canone, previa domanda.

Oltre a coloro che sono intestatari di un’utenza elettrica residenziale e che non detengono la TV, infatti, possono ottenere l’esonero, i cittadini che hanno compiuto 75 anni con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro, senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti). Esentati anche i diplomatici e militari stranieri.