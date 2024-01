Terziario: ok ad assunzioni a termine, in deroga al CCNL

Siglato un accordo collettivo territoriale apripista per le assunzioni a tempo determinato in deroga a CCNL nelle imprese del commercio e terziario.

È stato siglato un nuovo accordo collettivo territoriale per Commercio e Terziario, mirato a regolare picchi di lavoro in alcuni periodi dell’anno e stabilendo una serie di deroghe al CCNL.

Firmato da Confesercenti Genova e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’accordo territoriale decorre dal 1º gennaio 2024 ed è destinato a tutte le imprese del commercio, del terziario, della distribuzione e dei servizi di Genova e degli altri Comuni della Città Metropolitana.

Le imprese, nello specifico, potranno effettuare assunzioni stagionali “in senso ampio”, beneficiando dell’esclusione dalle causali di legge e di una deroga relativa alla durata massima di 24 mesi del rapporto a tempo determinato. Altre deroghe sono previste sul limite del 20% del personale contrattualizzabile con questa forma, rispetto al totale dei dipendenti.

Per le aziende coinvolge, inoltre, è stata stabilita anche l’esclusione dal cosiddetto “stop & go” – il rispetto di un intervallo temporale nell’ipotesi di successione di contratti a termine, che può far scattare il rinnovo o la proroga automatica del rapporto di lavoro.

Il lavoratore che è stato impiegato per più di sei mesi anche per effetto di più rapporti stagionali, infine, avrà diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni.