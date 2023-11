Contenzioso tributario: conciliazione anche in Cassazione

Processo tributario sempre più digitale e conciliazione anche per le liti pendenti in Cassazione: approvata in CdM la riforma del contenzioso fiscale.

Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre c’è anche lo schema di decreto attuativo per la riforma del contenzioso tributario, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (articolo articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111). Indice Processo tributario sempre più digitale Contenziosi fiscali: spazio alla conciliazione

Processo tributario sempre più digitale

In materia di contenzioso tributario, si digitalizza ulteriormente il processo: tutte le comunicazioni su PEC, notifiche e deposito atti solo per via telematica, firma digitale per tutti gli atti e i provvedimenti (giudice, ausiliari, segreterie, parti e difensori).

Contenziosi fiscali: spazio alla conciliazione

Il Sottosegretario all’Economia Maurizio Leo ha commentato l’approvazione del dlgs sul processo tributario, spiegando che la riforma è funzionale ad un obiettivo del PNRR: «smaltire il contenzioso pendente davanti alla giustizia tributaria»:

davanti alla Cassazione abbiamo 42mila controversie pendenti con 10mila nuovi ingressi. Dovevamo mettere ordine

Come? In parte con il ricorso al digitale, ma ma non solo: ci saranno anche «misure a vantaggio dei contribuenti in una logica di dialogo fisco-contribuente», tra cui la «conciliazione davanti alla Cassazione che oggi non era prevista».