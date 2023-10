Tasse sulla vendita della casa dopo il Superbonus

La Legge di Bilancio 2024 introduce una nuova tassa sulle plusvalenze per la vendita di case entro 5 anni dal Superbonus: come funziona.

Chi vende casa meno di cinque anni dopo aver effettuato lavori agevolati con il Superbonus dovrà applicare una tassa sulla plusvalenza. E’ una delle novità contenute nelle bozze della Legge di Bilancio 2024, – il cui testo è atteso a giorni in Senato – e da cui si salva solo l’abitazione principale.

Per determinare l’importo della plusvalenza, inoltre, nel caso di sconto in fattura o cessione del credito non si potranno sottrarre dal prezzo di vendita neanche le spese sostenute, per cui l’imponibile su cui applicare l’aliquota fiscale del 26% sarà più alto.

Tassa compravendite da Superbonus

Viene introdotta una nuova fattispecie alle casistiche in cui si pagano le tasse sulle plusvalenze da vendita di immobili.

Attualmente, la legge prevede che siano sottoposte a imposizione fiscale solo le vendite di immobili che intervengono a meno di cinque anni dalla vendita. Con alcune eccezioni (prima casa, beni ereditati). Se invece un immobile viene venduto quando sono trascorsi più di cinque anni dalla vendita, non si applica alcuna tassazione.

La Manovra 2024 prevede invece che si debba pagare l’imposta sulle plusvalenze, che è pari al 26%, oltre che nei casi sopra indicati, anche quando la vendita avviene a meno di 5 anni dal Superbonus (dal termine dei lavori). Anche in questo caso, restano esclusi gli immobili ereditati e la prima casa.

Come calcolare la tassa

C’è anche un’ulteriore disposizione che riguarda il modo in cui si calcola la base imponibile a cui applicare l’aliquota fiscale.

Normalmente, si sottrae dal prezzo di vendita quello di acquisto e poi, al prezzo di acquisto, si possono aggiungere tutte le spese sostenute per l’immobile – per esempio eventuali ristrutturazioni – facendo scendere la differenza (ossia la base imponibile).

Nel caso di vendita entro cinque anni dai lavori con Superbonus, se sono stati applicati lo sconto in fattura o la cessione del credito, non rilevano le spese di ristrutturazione.