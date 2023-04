Come fare una denuncia alla Polizia Postale

Come fare una denuncia alla Polizia Postale per reati informatici, reclami postali e furto o smarrimento di arma, documento, targa e veicolo.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni nasce come “specialità” della Polizia di Stato, specializzata nell’azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione.

A livello operativo, le aree d’intervento vanno dalla Pedopornografia al Cyberterrorismo, dal Copyright all’Hacking, dalla Protezione delle Infrastrutture Critiche del Paese all’e-banking, dall’analisi criminologica dei fenomeni emergenti a Giochi e scommesse online.

Chi può fare denuncia contro crimini informatici

L’art. 333 c.c.p. del codice di procedura penale statuisce, riguardo alla denuncia di privati, che gni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.

La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

Ogni privato cittadino che sia a conoscenza di un crimine permetrato su mezzi di informazione elettronica attinente una delle aree di intervento sopra indicato può dunque inoltrare una segnalazione online oppure rivolgersi fisicamente alla Polizia Postale, che ha sede centrale a Roma ma distaccamenti locali in tutta Italia. La PP è presente su tutto il territorio nazionale, attraverso 20 compartimenti, con competenza regionale e 80 sezioni con competenza provinciale.

Come fare la denuncia alla Polizia Postale

Sul sito della Polizia Postale sono indicate le modalità con cui è possibile fare una segnalazione alla PP.

Segnalazione online : attraverso questo servizio non possono essere inviate comunicazioni riguardanti querele, denunce o comunque segnalazioni inerenti al servizio d’istituto. Il modulo “Segnalazioni” inoltre non sostituisce in alcun modo il servizio di pronto intervento. La segnalazione è un atto tramite il quale porre all’attenzione della Polizia Postale comportamenti ed eventi di natura presumibilmente illegale, al fine di permetterci di verificare la reale illiceità dei fatti rappresentati.

: attraverso questo servizio non possono essere inviate comunicazioni riguardanti querele, denunce o comunque segnalazioni inerenti al servizio d’istituto. Il modulo “Segnalazioni” inoltre non sostituisce in alcun modo il servizio di pronto intervento. La segnalazione è un atto tramite il quale porre all’attenzione della Polizia Postale comportamenti ed eventi di natura presumibilmente illegale, al fine di permetterci di verificare la reale illiceità dei fatti rappresentati. Denuncia in sede: in presenza di un reato informatico è possibile entrare in contatto con la Polizia postale, recandoti presso una delle sedi sul territorio.

Casi particolari di segnalazione

Denuncia per reati telematici: al fine di venire incontro alle varie esigenze e consentire il disbrigo di determinate pratiche in maniera più agevole e veloce, è stato realizzato il servizio di “Denuncia via web di reati telematici.

E’ possibile anche effettuare una segnalazione alla Polizia postale per furto o smarrimento di Arma, Documento, Targa, Veicolo, altro, nonché effettuare segnalazioni e reclami nei servizi postali.