Superbonus 110% per villette: termine lavori a fine novembre

Proroga Superbonus villette al 110%: slitta al 31 dicembre il termine per completare i lavori, allineandosi alla scadenza per condomini e plurifamiliari.

Il Governo ha prorogato la scadenza prevista dal Decreto Cessioni facendo slittare al 31 dicembre 2023 il termine ultimo entro cui sostenere le spese per interventi ammessi al Superbonus 110% villette (edifici unifamiliari e funzionalmente autonomi).

Superbonus villette a maglie larghe per la futura prima casa 13 Luglio 2023 La proroga è stata approvata nel corso del Consiglio dei Ministri del 7 agosto e interviene sul decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, con il quale il Governo ha modificato le regole per la cessione dei bonus edilizi e per il relativo sconto, abolito per le operazioni successive alla data di entrata in vigore del DL (17 febbraio 2023) con poche deroghe.

La novità è contenuta nel cosiddetto Decreto Omnibus, il cui testo non è ancora non reso noto ma le cui misure sono state anticipate dal Governo: entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nello specifico, è stata comunicata:

la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “superbonus 110 per cento” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento.

Dunque, per le villette sono concessi tre mesi in più per completare il progetto di Superbonus, rispetto alla scadenza prevista del 30 settembre, purché al 30 settembre 2022 si possa comprovare il completamento del primo SAL (Stato di Avanzamento Lavori) pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La scadenza per le villette viene pertanto allineata a quella per condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità.