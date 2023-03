Superbonus 110% per villette: termine lavori a fine settembre

Il MEF conferma il Superbonus villette al 110% per lavori finiti entro il prossimo settembre e la remissione in bonis per la comunicazione al Fisco.

Il Ministero dell’Economia e Finanze conferma le novità in arrivo sul DL Cessioni Superbonus, preannunciando l’aliquota al 110% per le unità unifamiliari (villette) che terminano i lavori entro il 30 settembre.

Superbonus, detrazione in dieci anni anche ai privati 29 Marzo 2023 Lo prevede uno specifico emendamento al decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, con il quale il Governo ha modificato le regole per la cessione dei bonus edilizi e per il relativo sconto, abolito per le operazioni successivo alla data di entrata in vigore del DL salvo poche deroghe, alcune delle quali estese da ulteriori emendamenti approvati in Commissione Finanze alla Camera.

Dunque, per le villette sono concessi sei mesi in più per completare il progetto di Superbonus, rispetto alla scadenza prevista del 31 marzo, purché al 30 settembre 2022 si possa comprovare ul completamento del primo SAL (Stato di Avanzamento Lavori) al 30% almeno per l’intervento complessivo.

Tra le altre novità confermate dalla nota MEF c’è la possibilità di remissione in bonis per l’invio della comunicazione al Fisco sull’opzione di cessione del credito (con riferimento alla prima cessione dei bonus edilizi) per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue delle spese 2020 e 2021.

Il termine resta quello ordinario del 31 marzo 2023 ma sarà possibile avvalersi dell’istituto e inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre (pagando una sanzione di 250 euro), se l’accordo di cessione a banche e intermediari finanziari è concluso dopo marzo.