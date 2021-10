Parità di genere in azienda: nuovi obblighi e regole

Riforma del Codice sulla parità di genere: certificato di parità salariale e lavorativa, report obbligatorio, stretta sulle discriminazioni indirette.

Certificazione di parità di genere in azienda, con sgravi contributivi premiali e monitoraggio obbligatorio sopra i 50 dipendenti, con nuove precisazioni sulla discriminazione indiretta: sono alcuni dei punti fondamentali della nuova legge approvata alla Camera, che modificare il Codice delle pari opportunità. Dopo il voto di Montecitorio, il testo deve essere approvato anche al Senato.

Certificazione sulla parità di genere

Il provvedimento istituisce la certificazione da gennaio 2023, sulle «politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità». Sono previsti decreti attuativi per stabilire i parametri minimi per il conseguimento della certificazione da parte delle imprese. A questa certificazione viene collegato un incentivo fiscale. Uno sgravio contributivo fino a 50mila euro annui per ogni azienda che, al 31 dicembre dell’anno prima, ha ottenuto l’attestazione di parità.

Rapporto obbligatorio

Altra novità è l’obbligo di presentare il rapporto sulla parità di genere per le imprese oltre i 50 dipendenti (prima scattava sopra i 100 dipendenti). Le aziende di minori dimensioni possono decidere di adottarlo su base volontaria. Il rapporto è redatto in modalità esclusivamente telematica, in base a modelli e procedure indicate sul sito del Ministero del Lavoro. Fra i dati da inserire: numero dei lavoratori occupati di genere femminile e maschile, assunti nel corso dell’anno, differenze tra le retribuzioni iniziali, inquadramento contrattuale, funzione svolta.

Giro di vite su discriminazioni indirette

Vengono infine inserite una serie di precisazioni sul concetto di discriminazione indiretta. Fra i comportamenti apparentemente neutri che, in base al comma 2 dell’articolo 25 del Codice delle pari opportunità, determinano invece una discriminazione indiretta, vengono inseriti esplicitamente quelli «di natura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro». Viene poi specificato che costituisce discriminazione ogni modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori, o limitarne le opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali, o l’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.