PMI: niente saldo IMU e credito d’imposta affitti

Credito d'imposta sull'affitto di ottobre, novembre e dicembre per imprese colpite dai provvedimenti anti-Covid e niente saldo IMU: misure Dl Ristori.

Decreto Ristori: ecco l'elenco dei nuovo aiuti 28 Ottobre 2020 Ci sono un nuovo credito d’imposta sugli affitti per l’ultimo trimestre dell’anno e l’abolizione del saldo IMU di dicembre per i commercianti e le PMI colpite dai provvedimenti anti-covid del DPCM del 24 ottobre.

In pratica, ristoranti, bar, palestre e discoteche non pagano la seconda rata IMU 2020 e godono di un’agevolazione fiscale al 60% sui canoni di locazione commerciale analoga a quella già sperimentata in primavera.

Le novità sono contenute negli articoli 8 e 9 del dl 137/2020, il Decreto Ristori.

Bonus affitti

Il credito d’imposta sugli affitti è destinato alle attività limitate dal DPCM 24 Ottobre. Fra gli altri: ristoranti, bar, palestre, hotel, cinema. Nell’allegato 1 al decreto ci sono i codici ATECO coinvolti.

L’agevolazione, pari al 60% del canone, si applica con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. E’ utilizzabile solo per immobili che non siano a scopo abitativo. In parole semplici, un bar che deve limitare l’orario pagherà il 60% di affitto in meno a ottobre, novembre e dicembre. Il credito d’imposta si applica alle categorie aventi diritto, indipendentemente dal fatturato annuo.

Come si applica: si può utilizzare in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione, o ancora può essere ceduto al locatore. Nei primi due casi (utilizzo in dichiarazione o in compensazione) bisogna effettuare interamente il pagamento e poi utilizzarlo per applicare il beneficio. Se invece viene scelta l’opzione dello sconto sull’affitto, ci vuole uno specifico accordo tra le parti (il locatore non è obbligato ad applicarlo).

Molto in sintesi, si applicano tutte le regole già previste in base all‘articolo 28 del dl 34/2020 (il Dl Rilancio).

Esenzione saldo IMU

Per quanto riguarda l’IMU, l’articolo 9 prevede che «in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU)». Si tratta del saldo del prossimo mese di dicembre Non è una proroga, ma un’esenzione. Due i requisiti fondamentali:

per immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell’allegato 1 del DPCM 24 Ottobre.

Il proprietario dell’immobile deve essere anche gestori delle attività.

Ricordiamo infine che il Dl Ristori prevede anche una lunga serie di altre misure per le PMI colpite dal provvedimento restrittivo anti-Coronavirus del 24 maggio: contributi a fondo perduto, fondi per particolari settori, nuovi bonus per profesisonisti di cultura, turismo, sport e spettacoli, nuove settimane di cassa integrazione attivabili.