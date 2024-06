Scadenze fiscali di luglio 2024 per cittadini e imprese

Tutte le scadenze fiscali di luglio 2024: calendario per cittadini e imprese con tutti gli appuntamenti, le novità e le proroghe previste.

Luglio è ricco di appuntamenti con il Fisco per cittadini e imprese. In questo mese si concentrano infatti numerosi scadenze fiscali importanti, da rispettare per evitare sanzioni e interessi. Riguardano principalmente versamenti di imposte e contributi, dichiarazioni dei redditi e comunicazioni periodiche.

Vediamo di seguito un quadro dettagliato delle principali scadenze fiscali di luglio 2024, suddiviso in due sezioni distinte: una per le imprese e una per i cittadini, in modo da fornire una visione chiara e organizzata degli adempimenti fiscali specifici per categoria.

Scadenze fiscali di luglio 2024 per i cittadini

I cittadini, al luglio 2024, sono impegnati principalmente con le dichiarazioni dei redditi e gli appuntament rateali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).

Scadenze 1° luglio

Bollo e superbollo : versamento per i proprietari di autoveicoli di almeno 35 kW con bollo in scadenza a maggio 2024;

: versamento per i proprietari di autoveicoli di almeno 35 kW con bollo in scadenza a maggio 2024; Versamento saldo e primo acconto : termine per il pagamento di saldo e primo acconto con 730 senza sostituto d’imposta o modello Redditi;

: termine per il pagamento di saldo e primo acconto con 730 senza sostituto d’imposta o modello Redditi; Dichiarazioni integrative : dichiarazione integrativa Redditi anni precedenti Persone fisiche;

: dichiarazione integrativa Redditi anni precedenti Persone fisiche; Modello Redditi PF : presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. REDDITI 2024 Persone Fisiche;

: presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. REDDITI 2024 Persone Fisiche; Cedolare secca : comunicazione contratti di locazione brevi conclusi l’anno precedente;

: comunicazione contratti di locazione brevi conclusi l’anno precedente; Dichiarazione IMU/IMPI per l’anno 2023.

Scadenze 31 luglio

Rottamazione-quater: versamento quinta rata, con una tolleranza di cinque giorni che porta la scadenza al 5 agosto 2024.

Scadenze fiscali di luglio 2024 per imprese e professionisti

Imprese, Partite IVA e professionisti hanno un maggior numero di scadenze fiscali e devono prestare particolare attenzione soprattutto a quelle relative alle imposte sui redditi, all’IVA e agli adempimenti transfrontalieri.

Scadenze 1° luglio

Imprese industria e edilizia : presentazione delle domande di CIGO all’INPS per gli eventi oggettivamente non evitabili del mese precedente;

: presentazione delle domande di CIGO all’INPS per gli eventi oggettivamente non evitabili del mese precedente; Digital Tax : invio dichiarazione con dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax – DST) per i soggetti e le imprese che forniscono tali servizi con almeno 750 milioni di euro di fatturato nell’anno precedente, di cui almeno 5,5 milioni realizzati all’interno del territorio;

: invio dichiarazione con dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax – DST) per i soggetti e le imprese che forniscono tali servizi con almeno 750 milioni di euro di fatturato nell’anno precedente, di cui almeno 5,5 milioni realizzati all’interno del territorio; Modello 730 : assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati e invio telematico del modello 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati;

: assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o professionisti abilitati e invio telematico del modello 730 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati; Web tax : dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali;

: dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali; Imposta di bollo : imposta di bollo assolta in modo virtuale;

: imposta di bollo assolta in modo virtuale; Operazioni intracomunitarie – Modelli Intrastat e Intra 12 e 13: presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento;

– Modelli Intrastat e Intra 12 e 13: presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento; IMU : presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali;

: presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali; Modello Redditi e Dichiarazione IRAP : presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2023 da parte delle società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;

: presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2023 da parte delle società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; OSS/IOSS – OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop: presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime;

OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop: presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime; Acconti IRPEF, IRES, IRAP : versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo; versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2023;

: versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo; versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2023; Acconti cedolare secca/Imposta patrimoniale sugli immobili esteri – Ivie/Addizionali regionali e comunali/IVAFE : versamento dell’IRPEF, dell’IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l’anno 2023 Redditi 2024 PF e SP;

: versamento dell’IRPEF, dell’IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l’anno 2023 Redditi 2024 PF e SP; Terreni e partecipazioni – Rivalutazione : versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024;

: versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024; Redditi imprese individuali residenti: versamento seconda rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale.

Scadenze 15 luglio

Fatturazione differita: registrazione dei corrispettivi.

Scadenze 16 luglio

Versamento imposte sui redditi : termine per il pagamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi (IRES e IRAP);

: termine per il pagamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi (IRES e IRAP); Soggetti che esercitano attività di intrattenimento : versamento dell’imposta mensile;

: versamento dell’imposta mensile; Versamento ritenute d’acconto : scadenza per il versamento delle ritenute d’acconto operate su redditi di lavoro dipendente, autonomo e assimilati, corrisposti nel mese di giugno;

: scadenza per il versamento delle ritenute d’acconto operate su redditi di lavoro dipendente, autonomo e assimilati, corrisposti nel mese di giugno; Versamento contributi previdenziali e assistenziali : termine per il versamento dei contributi INPS relativi al mese di giugno per i lavoratori dipendenti;

: termine per il versamento dei contributi INPS relativi al mese di giugno per i lavoratori dipendenti; Condomini sostituti d’imposta : versamento ritenute;

: versamento ritenute; Partite IVA : liquidazione e versamento mensile dell’IVA;

: liquidazione e versamento mensile dell’IVA; Sostituti d’imposta e Split Payment : versamento dell’IVA;

: versamento dell’IVA; Locazioni brevi OICR e sostituti d’imposta : versamento delle ritenute;

: versamento delle ritenute; Banche, società fiduciarie e imprese di investimento: versamento Tobin Tax mensile;

mensile; Liquidazioni periodiche IVA : liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e rateizzazione versamento IVA annuale;

: liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e rateizzazione versamento IVA annuale; Accise settori speciali : versamento imposta di produzione e consumo;

: versamento imposta di produzione e consumo; Redditi diversi di natura finanziaria: versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale.

Scadenze 17 luglio

Ritenute di imposta e di acconto : ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile;

: ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile; Esterometro – Comunicazione delle operazioni transfrontaliere: termine per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere passive.

Scadenze 22 luglio

Crediti d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici (tax credit) : comunicazione pagamenti elettronici;

: comunicazione pagamenti elettronici; Misuratori fiscali e registratori telematici/Scontrini e ricevute fiscali: trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali.

Scadenze 29 luglio

Dichiarazione IVA: presentazione del Mod. IVA 2024 entro 90 giorni dalla scadenza.

Scadenze 31 luglio

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA : termine per l’invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre dell’anno;

: termine per l’invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre dell’anno; Dichiarazione IVA : presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo trimestre dell’anno;

: presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo trimestre dell’anno; Versamento IVA trimestrale : scadenza per il versamento dell’IVA dovuta per il secondo trimestre dell’anno per i contribuenti trimestrali;

: scadenza per il versamento dell’IVA dovuta per il secondo trimestre dell’anno per i contribuenti trimestrali; Presentazione del Modello Redditi SC 2024 : termine per la presentazione telematica del modello Redditi Società di Capitali per l’anno 2023;

: termine per la presentazione telematica del modello Redditi Società di Capitali per l’anno 2023; Benefici gasolio autotrasportatori : gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso per ottenere il bonus gasolio secondo l’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, dichiarando i consumi carburante del secondo trimestre 2024 (01/04-30/06) tramite l’Agenzia delle Dogane;

: gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso per ottenere il bonus gasolio secondo l’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, dichiarando i consumi carburante del secondo trimestre 2024 (01/04-30/06) tramite l’Agenzia delle Dogane; Operazioni intracomunitarie – Modelli Intrastat e Intra 12 e 13 : presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento;

: presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento; OSS/IOSS – OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop : presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS; presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS;

: presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS; presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS; Modello 730 : termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille;

: termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille; Acconti di imposta IRPEF, IRES, IRAP : versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo; versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2023;

: versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo; versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2023; Dichiarazione Modello Redditi : versamento saldo e acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 società con esercizio a cavallo;

: versamento saldo e acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 società con esercizio a cavallo; Modello IVA TR : compilazione da chi ha accumulato un surplus di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che desidera chiedere il rimborso o optare per l’utilizzo in compensazione con altri tributi, contributi e premi;

: compilazione da chi ha accumulato un surplus di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che desidera chiedere il rimborso o optare per l’utilizzo in compensazione con altri tributi, contributi e premi; Saldo e primo acconto IRPEF per Partite IVA, inclusi forfettari: prorogato il versamento dal 31 luglio al 30 agosto con maggiorazione dello 0,4%.